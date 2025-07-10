Espaces Pluriels Le poids des fourmis Place du Foirail Pau

Espaces Pluriels Le poids des fourmis

Place du Foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

En famille dès 12 ans

Durée 1h15

A la fois satire politique hallucinée et radiographie de nos angoisses collectives, la pièce jongle avec les notions de résistance citoyenne et d’abus de pouvoir. Aussi exubérante que caustique, elle invite le spectateur à réfléchir au poids de ses actes. .

