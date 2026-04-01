Clémenceau en fête Pau
Clémenceau en fête Pau jeudi 30 avril 2026.
Pau
Clémenceau en fête
64000 Place Georges Clemenceau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-04-30
Pendant près de trois semaines, Clemenceau en fête réunit restaurateurs éphémères, artistes et associations dans un même espace ouvert. Vous y trouvez une offre gourmande variée, des concerts en fin de journée, des DJ sets en soirée et des animations accessibles à tous. En famille ou entre amis, chacun compose son moment déjeuner sur le pouce, atelier avec les enfants ou soirée musicale. L’ensemble crée un lieu de vie simple et animé, fidèle à l’esprit des fêtes du Sud-Ouest !
Pour le déjeuner, une après-midi ou une soirée gourmande, commandez en ligne vos pochettes Tickets Gourmands 30 € à tarif réduit ! Choisissez votre restaurateur et pré-réservez votre Pochette !
Offre limitée aux 300 premiers achats (dans la limite des places disponibles par restaurateur. Tickets valables du 30 avril au 17 mai 2026 de 11h à 21h). .
64000 Place Georges Clemenceau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Clémenceau en fête
L’événement Clémenceau en fête Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau
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