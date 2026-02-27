Le Parvis Rencontre avec BARTABAS av Louis Sallenave Pau

Le Parvis Rencontre avec BARTABAS

av Louis Sallenave Centre Leclerc Espace Culturel Pau Pyrénées-Atlantiques

BARTABAS Les cogne-trottoirs (Gallimard)

Une jeune fille muette s’enfuit de chez son oncle après y avoir mis le feu, et se réfugie dans la forêt, accompagnée de son âne.

Une rencontre menant à l’autre, ils échouent à Paris, dans une troupe de saltimbanques, les Baladins du Temple. De la place Saint-Eustache à Montparnasse, sous la houlette de l’Amiral, les membres de cette joyeuse tribu de marginaux donnent des spectacles de rue, font la manche et défient l’ordre bourgeois. Renommée Cascabelle, l’adolescente va recueillir leurs confidences, découvrir la liberté, et partager leur vie cabossée, leurs excès, leurs rêves et leurs chagrins… .

