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RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau

RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau

RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau mercredi 29 avril 2026.

Adresse : 3 place Laherrere

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 avril 2026

Fin : mercredi 29 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation

3 place Laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :
2026-04-29

S’approprier les bonnes habitudes à prendre pour limiter les substances indésirables dans l’alimentation.
Quels aliments choisir ? Quels modes de cuisson ?
Quels matériaux privilégier ? Découvrez également l’alimentation anti-inflammatoire favorable à notre santé.
Animé par une diététicienne de la Maison de la Nutrition des Pyrénées (en partenariat avec le CSO-Nouvelle Aquitaine).   .

3 place Laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14  service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation

L’événement RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau

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