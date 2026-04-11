RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau
RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau mercredi 29 avril 2026.
Pau
RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation
3 place Laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:30:00
fin : 2026-04-29 16:30:00
Date(s) :
2026-04-29
S’approprier les bonnes habitudes à prendre pour limiter les substances indésirables dans l’alimentation.
Quels aliments choisir ? Quels modes de cuisson ?
Quels matériaux privilégier ? Découvrez également l’alimentation anti-inflammatoire favorable à notre santé.
Animé par une diététicienne de la Maison de la Nutrition des Pyrénées (en partenariat avec le CSO-Nouvelle Aquitaine). .
3 place Laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation
L’événement RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Ateliers Trompe-l’oeil Place Mulot Pau 11 avril 2026
- Rencontre avec l’atelier La Mona-vitrail Rue du Château Pau 11 avril 2026
- Destination Pau, l’histoire du Tourisme et de Pau de 1870 à nos jours Pau 11 avril 2026
- Coeurs à l’ouvrage Rue du Château Pau 11 avril 2026
- Marché ambulant Pau 11 avril 2026