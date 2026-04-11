Pau

RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation

3 place Laherrere Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:30:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

S’approprier les bonnes habitudes à prendre pour limiter les substances indésirables dans l’alimentation.

Quels aliments choisir ? Quels modes de cuisson ?

Quels matériaux privilégier ? Découvrez également l’alimentation anti-inflammatoire favorable à notre santé.

Animé par une diététicienne de la Maison de la Nutrition des Pyrénées (en partenariat avec le CSO-Nouvelle Aquitaine). .

3 place Laherrere Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation

L’événement RDV santé Les perturbateurs endocriniens dans l’alimentation Pau a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Pau