Exposition collective de peinture Le seuil de l’art Rue de Gontaut Biron Pau
Exposition collective de peinture Le seuil de l’art Rue de Gontaut Biron Pau lundi 27 avril 2026.
Pau
Exposition collective de peinture Le seuil de l’art
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-27
L’atelier associatif de peinture Le Seuil de l’Art situé 21,rue Castetnau à Pau organisera son exposition annuelle collective de peinture.
26 personnes parmi nos adhérents exposeront deux ou trois tableaux réalisés au sein de notre galerie atelier. La totale liberté de chacun dans son expression artistique permettra de découvrir des univers très personnels et très variés. .
Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 10 82 70 jpatrickdeslage@gmail.com
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English : Exposition collective de peinture Le seuil de l’art
L’événement Exposition collective de peinture Le seuil de l’art Pau a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pau
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