Espaces Pluriels Le poids des fourmis Place du Foirail Pau
Espaces Pluriels Le poids des fourmis Place du Foirail Pau mercredi 29 avril 2026.
Espaces Pluriels Le poids des fourmis
Place du Foirail Le Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
En famille dès 12 ans
Durée 1h15
A la fois satire politique hallucinée et radiographie de nos angoisses collectives, la pièce jongle avec les notions de résistance citoyenne et d’abus de pouvoir. Aussi exubérante que caustique, elle invite le spectateur à réfléchir au poids de ses actes. .
Place du Foirail Le Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 11 93
English : Espaces Pluriels Le poids des fourmis
German : Espaces Pluriels Le poids des fourmis
Italiano :
Espanol : Espaces Pluriels Le poids des fourmis
L’événement Espaces Pluriels Le poids des fourmis Pau a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Pau