Festival Rock This Town Soirée Film+Concert

Rond-Point des Droits de l’Homme Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Pour l’édition 2026 de ce festival international du Film Musical, soirée événement à la Centrifugeuse avec la projection d’un documentaire concert filmé des groupes mythiques américains The Cramps & The Mutants suivie d’un concert de Reverend Beatman & Milan Slick.

19h ouverture de la buvette + food-truck & DJ set Paul Memphis & Hellvis Garage, punk, rock’n’roll, rockabilly, psycho…

20h projection du film THE NAPA STATE TAPES THE CRAMPS AND THE MUTANTS (version intérale + docu)

21h30 concert REVEREND BEATMAN & MILAN SLICK .

Rond-Point des Droits de l’Homme Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 87 31 81 contact@rockthistown-pau.fr

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English : Festival Rock This Town Soirée Film+Concert

L’événement Festival Rock This Town Soirée Film+Concert Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau