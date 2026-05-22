Exposition: Égypte L’âge d’or des fatimides Médiathèque André Labarrère Pau

Pau

Exposition: Égypte L’âge d’or des fatimides

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Malgré une origine mystérieuse et une généalogie contestée, les Fatimides comptent parmi les dynasties les plus brillantes du monde musulman. Leur règne en Égypte, de 969 à 1171, marque profondément l’histoire du pays. Le Caire devient alors une capitale du pouvoir, du faste et du raffinement culturel, au cœur d’une grande puissance méditerranéenne.

Cette période se distingue par une intense créativité artistique. Architecture, textiles, bijoux, ivoires, cristaux de roche taillés ou céramiques témoignent d’un savoir-faire remarquable. Produits pour la cour, la population et l’exportation, ces objets diffusent l’influence du Caire fatimide jusqu’en Sicile, en Italie du Sud ou en Syrie. Croisés et pèlerins rapportent même en Occident des œuvres transformées ensuite en objets chrétiens. Avec les Fatimides, l’Égypte retrouve un rayonnement comparable à celui de l’époque pharaonique. .

Médiathèque André Labarrère 10 Place Marguerite Laborde Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine netseshat.sep@gmail.com

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English : Exposition: Égypte L’âge d’or des fatimides

L’événement Exposition: Égypte L’âge d’or des fatimides Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau