Basket: Festival Pau 3X3 bvd champetier de ribes Pau

Pau

Basket: Festival Pau 3X3

bvd champetier de ribes Parc des expositions Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-17

Du 17 au 28 juin, venez vibrer basket 3×3 avec le Festival Pau 3×3.

Animations, tournois et initiations pour tous les âges et tous les publics venez découvrir le basket 3×3 du 17 au 26 juin (voir programme détaillé sur les réseaux sociaux du festival Pau 3×3)

Et venez profiter du meilleur du basket 3×3 français les 27 et 28 juin avec la 6ème édition de l’Open Plus de Pau, étape du circuit national de la Fédération Française de Basketball.

Plus d’informations sur les réseaux sociaux du festival Pau 3×3 .

bvd champetier de ribes Parc des expositions Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@pau3x3.com

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English : Basket: Festival Pau 3X3

L’événement Basket: Festival Pau 3X3 Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau