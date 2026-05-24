Basket: Festival Pau 3X3 bvd champetier de ribes Pau
Basket: Festival Pau 3X3 bvd champetier de ribes Pau mercredi 17 juin 2026.
Pau
Basket: Festival Pau 3X3
bvd champetier de ribes Parc des expositions Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-17
Du 17 au 28 juin, venez vibrer basket 3×3 avec le Festival Pau 3×3.
Animations, tournois et initiations pour tous les âges et tous les publics venez découvrir le basket 3×3 du 17 au 26 juin (voir programme détaillé sur les réseaux sociaux du festival Pau 3×3)
Et venez profiter du meilleur du basket 3×3 français les 27 et 28 juin avec la 6ème édition de l’Open Plus de Pau, étape du circuit national de la Fédération Française de Basketball.
Plus d’informations sur les réseaux sociaux du festival Pau 3×3 .
bvd champetier de ribes Parc des expositions Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@pau3x3.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Basket: Festival Pau 3X3
L’événement Basket: Festival Pau 3X3 Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- OPPB Hommage à André Pau 28 mai 2026
- Marché Laherrère Pau 28 mai 2026
- Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau 28 mai 2026
- OPPB Hommage à André Pau 28 mai 2026
- Conférence Hier, aujourd’hui, demain: la Ville d’art et d’histoire de Pau en action av gaston lacoste Pau 28 mai 2026