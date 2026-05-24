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Basket: Festival Pau 3X3 bvd champetier de ribes Pau

Basket: Festival Pau 3X3 bvd champetier de ribes Pau

Basket: Festival Pau 3X3 bvd champetier de ribes Pau mercredi 17 juin 2026.

Lieu : bvd champetier de ribes

Adresse : Parc des expositions

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

Basket: Festival Pau 3X3

bvd champetier de ribes Parc des expositions Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-17

Du 17 au 28 juin, venez vibrer basket 3×3 avec le Festival Pau 3×3.
Animations, tournois et initiations pour tous les âges et tous les publics venez découvrir le basket 3×3 du 17 au 26 juin (voir programme détaillé sur les réseaux sociaux du festival Pau 3×3)
Et venez profiter du meilleur du basket 3×3 français les 27 et 28 juin avec la 6ème édition de l’Open Plus de Pau, étape du circuit national de la Fédération Française de Basketball.
Plus d’informations sur les réseaux sociaux du festival Pau 3×3   .

bvd champetier de ribes Parc des expositions Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@pau3x3.com

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English : Basket: Festival Pau 3X3

L’événement Basket: Festival Pau 3X3 Pau a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Pau

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