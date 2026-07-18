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Chants Polyphoniques Pyrénéens Le Temple Pau

mercredi 29 juillet 2026 · Le Temple · Pau

Chants Polyphoniques Pyrénéens Le Temple Pau

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Le Temple
Adresse
21 Rue Serviez
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Pau

Chants Polyphoniques Pyrénéens

Le Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Chants et comtes Venez chanter vous amuser, partager une superbe soirée d’été avec les Groupes Béarnais , et Bigourdans:

EN DABAN, LAS ESPELIDAS

L’Echo des Chants polyphoniques étoilés Béarnais, et Bigourdans, anciens et contemporains, de nos montagnes et pays de Béarn Bigorre , va raisonner avec vous, et ces deux groupes.

En circuit court ( et parfois en court circuit) ,bon pour le moral, plein de vitamines écologiques.   .

Le Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 

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English : Chants Polyphoniques Pyrénéens

L’événement Chants Polyphoniques Pyrénéens Pau a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pau

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