Chants Polyphoniques Pyrénéens Le Temple Pau
mercredi 29 juillet 2026 · Le Temple · Pau
Informations pratiques
Pau
Chants Polyphoniques Pyrénéens
Le Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Chants et comtes Venez chanter vous amuser, partager une superbe soirée d’été avec les Groupes Béarnais , et Bigourdans:
EN DABAN, LAS ESPELIDAS
L’Echo des Chants polyphoniques étoilés Béarnais, et Bigourdans, anciens et contemporains, de nos montagnes et pays de Béarn Bigorre , va raisonner avec vous, et ces deux groupes.
En circuit court ( et parfois en court circuit) ,bon pour le moral, plein de vitamines écologiques. .
Le Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08
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English : Chants Polyphoniques Pyrénéens
L’événement Chants Polyphoniques Pyrénéens Pau a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pau
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