Chants Polyphoniques Pyrénéens Le Temple Pau

Informations pratiques

Pau

Chants Polyphoniques Pyrénéens

Le Temple 21 Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Chants et comtes Venez chanter vous amuser, partager une superbe soirée d’été avec les Groupes Béarnais , et Bigourdans:

EN DABAN, LAS ESPELIDAS

L’Echo des Chants polyphoniques étoilés Béarnais, et Bigourdans, anciens et contemporains, de nos montagnes et pays de Béarn Bigorre , va raisonner avec vous, et ces deux groupes.

En circuit court ( et parfois en court circuit) ,bon pour le moral, plein de vitamines écologiques. .

Le Temple 21 Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

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English : Chants Polyphoniques Pyrénéens

L’événement Chants Polyphoniques Pyrénéens Pau a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pau