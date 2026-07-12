AGENDA · Pau
Brocante des Halles Pau
dimanche 19 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Brocante des Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 15:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez chiner à la brocante des Halles. .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Brocante des Halles
L’événement Brocante des Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Marché du Hameau Pau 12 juillet 2026
- Palais Sorrento Pau 12 juillet 2026
- Visites commentées : les chefs-d’œuvre du musée, musée des beaux-arts, Pau 12 juillet 2026
- Mes vacances à Sers Rte de Bordeaux Pau 13 juillet 2026
- Palais Sorrento Pau 13 juillet 2026