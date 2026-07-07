Mes vacances à Sers Rte de Bordeaux Pau

Informations pratiques

Pau

Mes vacances à Sers

Rte de Bordeaux Domaine de Sers Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-13

Du lundi au vendredi, installez-vous au Domaine de Sers et laissez-vous tenter par des fins d’après-midi et des soirées dépaysantes pour tous les goûts et tous les âges.

Une centaine d’activités gratuites pour tous les goûts et toutes les tranches d’âges, vous sont proposées découverte des jardins pédagogiques, promenades à poney, activités sportives, autour de la nature et de la biodiversité, animations festives ou concerts…

Vous pouvez aussi tout simplement venir vous balader sur le domaine ou pique-niquer au bord du lac.

Sers, c’est du vert et du grand air à volonté ! .

Rte de Bordeaux Domaine de Sers Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Mes vacances à Sers

L’événement Mes vacances à Sers Pau a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau