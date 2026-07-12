Mercredi des enfants aux Halles Pau
mercredi 29 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Mercredi des enfants aux Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
9h-10h Atelier feutrine Monstres et Cie au RDC (inscription atelierzag@gmail.com)
10h-13h Atelier maquillage avec Babychou au centre des halles
11h 12h Atelier conte lecture pour enfants avec Hot Paper Club à la terrasse des Halles .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
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English : Mercredi des enfants aux Halles
L’événement Mercredi des enfants aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau
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