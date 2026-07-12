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Mercredi des enfants aux Halles Pau

mercredi 29 juillet 2026 · Pau

Mercredi des enfants aux Halles Pau

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
8 rue Carnot
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Pau

Mercredi des enfants aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

9h-10h Atelier feutrine Monstres et Cie au RDC (inscription atelierzag@gmail.com)
10h-13h Atelier maquillage avec Babychou au centre des halles
11h 12h Atelier conte lecture pour enfants avec Hot Paper Club à la terrasse des Halles   .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90 

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English : Mercredi des enfants aux Halles

L’événement Mercredi des enfants aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau

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