Informations pratiques

Pau

Musiq’Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 13:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Les Halles seront animées par Médie .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

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English : Musiq’Halles

L’événement Musiq’Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau