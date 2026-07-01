Visites commentées : les chefs-d’œuvre du musée, musée des beaux-arts, Pau

Informations pratiques

Visites commentées : les chefs-d’œuvre du musée 12 juillet – 8 août musée des beaux-arts Pyrénées-Atlantiques

Sur inscription – Tarif : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-12T11:30:00+02:00 – 2026-07-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T11:30:00+02:00 – 2026-08-08T12:30:00+02:00

Venez découvrir les chefs-d’œuvre de la collection du musée des beaux-arts : Edgar Degas, Pierre Paul Rubens, Le Greco, Jan Brueghel, Eugène Devéria et bien d’autres ! Une visite ludique pour devenir incollable sur les artistes, leurs techniques, les mouvements artistiques…

musée des beaux-arts rue Mathieu Lalanne Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 27 33 02 https://musee.pau.fr/fr/ [{« type »: « email », « value »: « accueil.musee@ville-pau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0559273302 »}] Le musée des beaux-arts de Pau occupe un bâtiment typiquement Art déco des années 30. Vous pourrez découvrir au fil de la visite une collection riche et variée qui s’étend du XVè au XXè siècle et notamment des chefs-d’œuvre d’Edgar Degas, Pierre Paul Rubens, Le Greco, Gustave Doré, Jan Brueghel, José de Ribera, Joaquín Sorolla, Nicolas de Largillière et Étienne Dinet. Le musée des beaux-arts est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h. Il est fermé tous les lundis et certains jours fériés (1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 1er novembre, 25 décembre).

Quatre visites, réparties en juillet et août, pour découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de la collection du musée des beaux-arts. grand public visite commentée