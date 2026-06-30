Informations pratiques

Pau

Fêtes du quartier Saragosse Marché animé et 20 ans du Club Emploi

3 Pl. Laherrère Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 09:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Marché animé et 20 ans du Club Emploi

De 9h30 à 13h, la place du marché s’anime avec Radio Pau d’Ousse pour une ambiance musicale.

Tombola du marché, avec des lots offerts par les commerçants.

Une calèche propose des balades ou accompagne les habitants avec leurs courses.

De 14h à 17h, la salle de convivialité de Laherrère accueille la célébration des 20 ans du Club Emploi, dispositif du développement social du Hameau et de Saragosse, installé au sein du pôle Laherrère.

Depuis 20 ans, ce service accompagne les habitants vers l’emploi. Cette journée est l’occasion de valoriser ses actions à travers jeux, animations et temps d’échanges autour de l’emploi et de la création d’activité. .

3 Pl. Laherrère Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Fêtes du quartier Saragosse Marché animé et 20 ans du Club Emploi

L’événement Fêtes du quartier Saragosse Marché animé et 20 ans du Club Emploi Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau