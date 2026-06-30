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AGENDA · Pau

La fête du CUP Stade André Lavie Pau

jeudi 2 juillet 2026 · Stade André Lavie · Pau

La fête du CUP Stade André Lavie Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Stade André Lavie
Adresse
17 Avenue du Doyen Robert Poplawski
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Pau

La fête du CUP

Stade André Lavie 17 Avenue du Doyen Robert Poplawski Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :
2026-07-02

Le Cup vous donne rendez-vous pour sa grande fête de fin de saison.
Une soirée pour toute la famille du CUP: athlètes, parents, coachs, bénévoles, supporters, anciens… tout le monde est invité.
Après une saison magnifique, venez célébrer ensemble le CUP.
On compte sur vous pour faire encore mieux que l’an dernier (200 participants !).
Au programme
18h accueil
18h30 début des activités
19h30 récompenses
20h repas (auberge espagnole)   .

Stade André Lavie 17 Avenue du Doyen Robert Poplawski Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 37 21  cupau64@gmail.com

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English : La fête du CUP

L’événement La fête du CUP Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau

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