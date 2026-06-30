La fête du CUP Stade André Lavie Pau
jeudi 2 juillet 2026 · Stade André Lavie · Pau
Informations pratiques
Pau
La fête du CUP
Stade André Lavie 17 Avenue du Doyen Robert Poplawski Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Le Cup vous donne rendez-vous pour sa grande fête de fin de saison.
Une soirée pour toute la famille du CUP: athlètes, parents, coachs, bénévoles, supporters, anciens… tout le monde est invité.
Après une saison magnifique, venez célébrer ensemble le CUP.
On compte sur vous pour faire encore mieux que l’an dernier (200 participants !).
Au programme
18h accueil
18h30 début des activités
19h30 récompenses
20h repas (auberge espagnole) .
Stade André Lavie 17 Avenue du Doyen Robert Poplawski Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 37 21 cupau64@gmail.com
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English : La fête du CUP
L’événement La fête du CUP Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau
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