La fête du CUP Stade André Lavie Pau

Informations pratiques

Pau

La fête du CUP

Stade André Lavie 17 Avenue du Doyen Robert Poplawski Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Le Cup vous donne rendez-vous pour sa grande fête de fin de saison.

Une soirée pour toute la famille du CUP: athlètes, parents, coachs, bénévoles, supporters, anciens… tout le monde est invité.

Après une saison magnifique, venez célébrer ensemble le CUP.

On compte sur vous pour faire encore mieux que l’an dernier (200 participants !).

Au programme

18h accueil

18h30 début des activités

19h30 récompenses

20h repas (auberge espagnole) .

Stade André Lavie 17 Avenue du Doyen Robert Poplawski Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 02 37 21 cupau64@gmail.com

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English : La fête du CUP

L’événement La fête du CUP Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau