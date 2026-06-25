Visite nocturne 1855 Rue du Château Pau
Visite nocturne 1855 Rue du Château Pau mardi 28 juillet 2026.
Pau
Visite nocturne 1855
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 21:45:00
fin : 2026-07-28 22:45:00
Date(s) :
2026-07-28
En 1855, le château est pratiquement au complet entièrement meublé et décoré, ou presque.
Le temps est venu pour le régisseur d’en dresser l’inventaire. Partons à la découverte de cet univers composite, de ce luxe décoratif et de son interprétation.
Au dehors, les travaux de restauration et même de transformation du monument battent leur plein. Une visite qui nous rappelle les premiers voyages aux Pyrénées, notamment celui de Taine qui admire le paysage et s’amuse de l’histoire.
Une visite privilège sous la conduite du conservateur du Musée national et domaine du château de Pau. .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Visite nocturne 1855
L’événement Visite nocturne 1855 Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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