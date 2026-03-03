Palais Sorrento Pau

Palais Sorrento

25 Rue du Castet de l’Array Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21



2026-07-21

Visite du Palais Sorrento (également connu sous le nom de Castet de l’Array) avec Guide Conférencière.

Art, Histoire

Un lieu extraordinaire bâti en marbre de Carrare

Une histoire époustouflante du destin d’une famille franco-américaine richissime et évocation d’un épisode de la résistance alors que le palais est habité à la fois par des résistants belges et la Hoch Kommandatur. .

25 Rue du Castet de l’Array Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

English : Palais Sorrento

