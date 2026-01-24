Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau
Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau rue mathieu lalanne Pau jeudi 11 juin 2026.
Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau
rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
GUIDE DES COLLECTIONS 100 CHEFS-D’OEUVRE DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE PAU
Dans le cadre de la sortie du premier guide des collections du musée, redécouvrez les chefs-d’oeuvre du musée.
En vente à l’accueil du musée.
ARRÊT SUR OEUVRE Mini conférences
Les étudiants du master 2 Patrimoine et Musées de l’Université de Pau et des pays de l’Adour deviennent médiateurs du musée. (Durée 0h40)
Pierre Paul Rubens, Achille vainqueur d’Hector et Jan Brueghel, L’Entrée dans l’Arche
> JEU. 11 JUIN. 12h .
rue mathieu lalanne Musée des Beaux arts Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau
L’événement Arrêt sur oeuvre-Mini conférences 100 chefs-d’oeuvre du Musée des Beaux-arts de Pau Pau a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Pau