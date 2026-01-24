Conférence Protéger et restaurer pour transmettre: le patrimoine de Pau en héritage av gaston lacoste Pau

Conférence Protéger et restaurer pour transmettre: le patrimoine de Pau en héritage

av gaston lacoste Usine des Tramways Pau Pyrénées-Atlantiques

RDV à l’Usine des tramways

À Pau, la protection du patrimoine garantit la transmission d’un héritage architectural, urbain et paysager.

Cette conférence propose de comprendre les dispositifs de protection et de restauration du patrimoine, leurs enjeux et leur rôle dans la construction de la ville d’aujourd’hui et de demain. .

av gaston lacoste Usine des Tramways Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

