Mini stage découverte musicale enfants GAM Pau
Mini stage découverte musicale enfants GAM Pau mercredi 10 juin 2026.
Pau
Mini stage découverte musicale enfants
GAM Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Le plaisir d’écouter et de créer, en collectif… Mini stage découverte du GAM pour les enfants.
Le GAM organise des stages pour que les enfants puissent découvrir son instrumentarium, ses locaux, son équipe…
Les enfants seront guidés dans la découverte autour d’instruments diversifiés (percussions, instruments extra-européens, structures sonores contemporaines…), pour créer un jeu musical collectif et pour le plaisir de jouer ensemble (explorations sonores, inventions, jeux d’écoute).
A l’issue de ces séances, l’équipe d’animation sera à votre disposition pour tout complément d’information concernant la rentrée 2026-2027. .
GAM Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 22 90 secretariat@gampau.fr
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English : Mini stage découverte musicale enfants
L’événement Mini stage découverte musicale enfants Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau
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