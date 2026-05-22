Mini stage découverte musicale enfants GAM Pau

Pau

Mini stage découverte musicale enfants

GAM Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Le plaisir d’écouter et de créer, en collectif… Mini stage découverte du GAM pour les enfants.

Le GAM organise des stages pour que les enfants puissent découvrir son instrumentarium, ses locaux, son équipe…

Les enfants seront guidés dans la découverte autour d’instruments diversifiés (percussions, instruments extra-européens, structures sonores contemporaines…), pour créer un jeu musical collectif et pour le plaisir de jouer ensemble (explorations sonores, inventions, jeux d’écoute).

A l’issue de ces séances, l’équipe d’animation sera à votre disposition pour tout complément d’information concernant la rentrée 2026-2027. .

GAM Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 84 22 90 secretariat@gampau.fr

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English : Mini stage découverte musicale enfants

L’événement Mini stage découverte musicale enfants Pau a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Pau