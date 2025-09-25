Conservatoire French Shires Trombones Quartet Pau

Conservatoire French Shires Trombones Quartet

1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-06-09

Ce concert réunit des trombonistes de renom Éric Coron (Orchestre National Bordeaux Aquitaine), Vincent Santagiuliana (Orchestre de Pau Pays de Béarn), Julien Dugers (Orchestre National de France) et Cyril Bernhard (Conservatoire de Pau).

Ensemble, ils explorent les couleurs de l’impressionnisme musical à travers des œuvres emblématiques et des créations contemporaines inédites. .

+33 5 59 27 27 08

English : Conservatoire French Shires Trombones Quartet

