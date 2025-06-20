Théâtre à Pau La veuve rusée Salle du Foirail Pau

Théâtre à Pau La veuve rusée

Salle du Foirail Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

Durée 1h45

Rosaura, une jeune, belle et riche veuve vénitienne, rencontre quatre prétendants de nationalités différentes Milord Runebif, l’anglais; Monsieur Le Blau, le français; Don Alvaro de Castille, l’espagnol; et le comte Bosco Nero, l’italien. Chacun d’entre eux la courtise, par l’intermédiaire de l’espiègle Arlequin.

Mais Rosaura est indécise. Aidée de sa dame de compagnie Marionnette, elle réfléchit à un stratagème pour faire son choix. Mais la surprise, comme l’amour surtout à Venise est toujours au coin de la rue…

A 19h15, sous la coupole du Foirail, avant-scène par M. Yves Landerouin.

Un rendez-vous gratuit et ouvert à tous. .

Salle du Foirail Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

English : Théâtre à Pau La veuve rusée

German : Théâtre à Pau La veuve rusée

Italiano :

Espanol : Théâtre à Pau La veuve rusée

L’événement Théâtre à Pau La veuve rusée Pau a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Pau