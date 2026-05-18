Exposition: Delphine Lafargue énergie, nature et cosmos ART-T LOCUS Pau

Pau

Exposition: Delphine Lafargue énergie, nature et cosmos

ART-T LOCUS 6 Rue Palassou Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 13:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Delphine Lafargue est une jeune artiste locale à découvrir. Installée à Pau, elle vous présente sa vision du monde avec ses acryliques sur la nature, l’énergie et le cosmos. Dans ses peintures se dégagent puissance et rêverie.

Elle propose aussi des peintures sur commande et des cours de dessin et de peinture. .

ART-T LOCUS 6 Rue Palassou Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 81 92

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English : Exposition: Delphine Lafargue énergie, nature et cosmos

L’événement Exposition: Delphine Lafargue énergie, nature et cosmos Pau a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Pau