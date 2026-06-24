Drôles d’oiseaux Rue du Château Pau
Drôles d’oiseaux Rue du Château Pau mardi 21 juillet 2026.
Pau
Drôles d’oiseaux
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 11:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Parcours découverte
De drôles d’oiseaux ont envahi le château de Pau et se sont envolé dans toutes les pièces !
Pour les 6-10 ans
Pars à leur découverte en parcourant les salles du musée. Observe attentivement les œuvres et essaie de deviner lequel de ces volatiles est le préféré du roi Henri IV ! .
Rue du Château Musée National du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Drôles d’oiseaux
L’événement Drôles d’oiseaux Pau a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Pau
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