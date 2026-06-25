Un été au ciné A normal family (VOSTFR) Parc Ridgway Pau
Un été au ciné A normal family (VOSTFR) Parc Ridgway Pau mercredi 29 juillet 2026.
Pau
Un été au ciné A normal family (VOSTFR)
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 22:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Buvette & popcorn
De Jin-Ho Hur
Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Lorsqu’une affaire criminelle qui les implique explose sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être mis à l’épreuve.
Repli au Méliès à 22h (Foirail) en cas de pluie. .
Parc Ridgway 26 Avenue des Lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Un été au ciné A normal family (VOSTFR)
L’événement Un été au ciné A normal family (VOSTFR) Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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