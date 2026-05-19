Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique ! Place François Recaborde Pau
Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique ! Place François Recaborde Pau mercredi 17 juin 2026.
Pau
Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique !
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 15:30:00
fin : 2026-06-17 17:30:00
Date(s) :
2026-06-17
Venez fêter la musique à La Ciutat !
15h30 Atelier découverte
Venez participer à un jeu pour découvrir des instruments de musique et quelques mots en occitan !
17h Projection et goûter
Suivez les aventures d’un duo original de musiciens en regardant le film d’animation “Tabby MacTat, le chat chanteur” en occitan sous-titré français !
Un grand merci à Conta’m pour le film !
Atelier à partir de 5 ans
Sur inscription .
Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu
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English : Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique !
L’événement Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique ! Pau a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau
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