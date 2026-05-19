Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique ! Place François Recaborde Pau

Pau

Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique !

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 15:30:00

fin : 2026-06-17 17:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Venez fêter la musique à La Ciutat !

15h30 Atelier découverte

Venez participer à un jeu pour découvrir des instruments de musique et quelques mots en occitan !

17h Projection et goûter

Suivez les aventures d’un duo original de musiciens en regardant le film d’animation “Tabby MacTat, le chat chanteur” en occitan sous-titré français !

Un grand merci à Conta’m pour le film !

Atelier à partir de 5 ans

Sur inscription .

Place François Recaborde Espaci Lecturas e Descobèrtas/Estanquet Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 06 40 etnopole@oc-cultura.eu

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English : Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique !

L’événement Qué Hès Dimèrcs ? Fête de la musique ! Pau a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Pau