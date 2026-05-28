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RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre Auditoirum bâtiment Le Piano Pau

RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre Auditoirum bâtiment Le Piano Pau

RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre Auditoirum bâtiment Le Piano Pau mardi 16 juin 2026.

Lieu : Auditoirum bâtiment Le Piano

Adresse : 26 av des lilas

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 18:15:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Pau

RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre

Auditoirum bâtiment Le Piano 26 av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:15:00
fin : 2026-06-16

Date(s) :
2026-06-16

• Les bénéfices de l’activité physique et sportive sur les maladies chroniques.
• Quelles précautions à prendre pour une pratique sportive adaptée et sans risque ?
Intervention du Docteur Piot, médecin du sport et allergologue,
Clinique de cardiologie ELSAN d’Aressy   .

Auditoirum bâtiment Le Piano 26 av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14  service.santepublique@agglo-pau.fr

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English : RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre

L’événement RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau

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