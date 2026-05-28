RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre Auditoirum bâtiment Le Piano Pau
RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre Auditoirum bâtiment Le Piano Pau mardi 16 juin 2026.
Pau
RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre
Auditoirum bâtiment Le Piano 26 av des lilas Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:15:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
• Les bénéfices de l’activité physique et sportive sur les maladies chroniques.
• Quelles précautions à prendre pour une pratique sportive adaptée et sans risque ?
Intervention du Docteur Piot, médecin du sport et allergologue,
Clinique de cardiologie ELSAN d’Aressy .
Auditoirum bâtiment Le Piano 26 av des lilas Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 14 65 14 service.santepublique@agglo-pau.fr
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English : RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre
L’événement RDV santé Conférence L’activité physique et sportive pour tous et à tout âge bienfaits et précautions à prendre Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
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