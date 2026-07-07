Informations pratiques

Pau

Fête Ibérique aux Halles

8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 15:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Animations, dégustations, maquillage et danses folkloriques proposées par le panache blanc. .

8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90

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English : Fête Ibérique aux Halles

L’événement Fête Ibérique aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau