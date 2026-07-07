AGENDA · Pau
Fête Ibérique aux Halles Pau
dimanche 26 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Fête Ibérique aux Halles
8 rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 15:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Animations, dégustations, maquillage et danses folkloriques proposées par le panache blanc. .
8 rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 98 56 90
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English : Fête Ibérique aux Halles
L’événement Fête Ibérique aux Halles Pau a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau
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