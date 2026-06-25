Été à Pau 2026 Ciné Concert Théâtre de Verdure Pau
Été à Pau 2026 Ciné Concert Théâtre de Verdure Pau dimanche 26 juillet 2026.
Pau
Été à Pau 2026 Ciné Concert
Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 21:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
21:00 h WILLO FULL BAND Folk
Willo, groupe composé de Cécile et Oli s’accompagne de trois autres musiciens proposant une folk moderne aux influences soul, blues et pop rock. Leur musique allie tradition anglo-saxonne et sonorités indie, portée par des harmonies vocales raffinées et une interprétation authentique, créant une atmosphère immersive et réconfortante.
22:30 h UN PARFAIT INCONNU Biopic sur Bob Dylan Film USA
Un parfait inconnu explore l’effervescence artistique des années 1960, période marquée par l’ascension de Bob Dylan et l’importance du mouvement folk. Dylan devient un acteur clé de la scène musicale et chroniqueur des bouleversements sociaux américains. Sa musique, ainsi que celle d’autres figures comme Joan Baez, Patti Smith ou Jimi Hendrix, accompagne les luttes pour les droits civiques et contre la guerre du Vietnam…
Billetterie ouverte le 6 juillet à 12h .
Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97
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English : Été à Pau 2026 Ciné Concert
L’événement Été à Pau 2026 Ciné Concert Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau
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