UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pau

Pau’s Détente Stade Tissié av Gaston Lacoste Pau

lundi 27 juillet 2026 · av Gaston Lacoste · Pau

Pau’s Détente Stade Tissié av Gaston Lacoste Pau

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
av Gaston Lacoste
Adresse
Stade Tissié
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Pau

Pau’s Détente Stade Tissié

av Gaston Lacoste Stade Tissié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-27

Chaque semaine, un espace d’animations s’installe dans un parc différent du lundi au vendredi de 10h à 19h ! Et une journée bonus au square Mazoyer le 26 août.
Jeux, séances sportives, animations culturelles et créatives ou tout simplement détente.
À vous de choisir parmi les nombreuses activités gratuites. Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges !
*Animations annulées en cas de pluie et en cas d’alerte canicule.   .

av Gaston Lacoste Stade Tissié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 89 33 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pau’s Détente Stade Tissié

L’événement Pau’s Détente Stade Tissié Pau a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)