Pau’s Détente Stade Tissié av Gaston Lacoste Pau

Informations pratiques

Pau

Pau’s Détente Stade Tissié

av Gaston Lacoste Stade Tissié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-27

Chaque semaine, un espace d’animations s’installe dans un parc différent du lundi au vendredi de 10h à 19h ! Et une journée bonus au square Mazoyer le 26 août.

Jeux, séances sportives, animations culturelles et créatives ou tout simplement détente.

À vous de choisir parmi les nombreuses activités gratuites. Il y a en a pour tous les goûts et tous les âges !

*Animations annulées en cas de pluie et en cas d’alerte canicule. .

av Gaston Lacoste Stade Tissié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 89 33 66

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English : Pau’s Détente Stade Tissié

L’événement Pau’s Détente Stade Tissié Pau a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Pau