AGENDA · Pau
Marché du Hameau Pau
dimanche 26 juillet 2026 · Pau
Informations pratiques
Pau
Marché du Hameau
avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:00:00
fin : 2026-07-26 13:00:00
Date(s) :
2026-07-26
35 étals alimentaires sont proposés fruits et légumes, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés, épicerie, olives, conserves, crèmerie fromages, pâtisserie, boulangerie. .
avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80
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English : Marché du Hameau
L’événement Marché du Hameau Pau a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Pau
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