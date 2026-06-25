Été à Pau 2026 Compota de mañana / Haila y su orchestra Théâtre de Verdure Pau jeudi 30 juillet 2026.

Pau

Été à Pau 2026 Compota de mañana / Haila y su orchestra

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

21:00 h COMPOTA DE MAÑANA Musique latine

Ce groupe barcelonais fusionne musique cubaine et influences contemporaines dans un style audacieux et explosif incarnant ainsi un véritable mouvement artistique. Rythmes envoûtants, cuivres puissants et énergie débordante une expérience musicale intense et festive. Un plateau artistique audacieux qui témoigne du renouvellement des musiques latines sur la scène internationale.

22:30 h HAILA Y SU ORQUESTA Musique cubaine

Surnommée La Cubanísima , Haila est une figure majeure de la musique cubaine actuelle. Avec une voix exceptionnelle et une présence scénique impressionnante, elle propose avec un orchestre de 10 musiciens dont 8 femmes, un show vibrant aux multiples influences latines. Un concert haut en couleur et en émotions.

Billetterie ouverte le 13 juillet à 12h. .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

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English : Été à Pau 2026 Compota de mañana / Haila y su orchestra

L’événement Été à Pau 2026 Compota de mañana / Haila y su orchestra Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau