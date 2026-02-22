Championnats de France de sports subaquatiques L’Aquapolis Limoges

Championnats de France de sports subaquatiques

Que vous soyez un fervent amateur de sports subaquatiques ou un simple curieux, les championnats de France sont une opportunité unique de découvrir des performances impressionnantes et d’encourager les athlètes français en quête de qualification pour les grandes compétitions internationales.

Cette première journée sera consacrée aux épreuves d’apnée, de nage avec palmes et de plongée sportive élite.

Entrée gratuite et libre selon la disponibilité des places. .

L’Aquapolis 359 Rue Aristide Briand Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

