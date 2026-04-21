Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers Saint-Lô
Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers Saint-Lô vendredi 1 mai 2026.
Saint-Lô
Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Rendez-vous les 1, 2 et 3 mai prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour Poney sous les pommiers !
Entrée gratuite.
Village exposants sur place. .
437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25
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English : Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers
L’événement Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Saint-Lô
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