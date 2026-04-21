Saint-Lô

Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-01

Rendez-vous les 1, 2 et 3 mai prochain au pôle hippique de Saint-Lô pour Poney sous les pommiers !

Entrée gratuite.

Village exposants sur place. .

437 Rue Maréchal Juin Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 47 25

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English : Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers

L’événement Championnats de Normandie > Poney sous les pommiers Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Saint-Lô