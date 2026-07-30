Championnats du Monde UCI 2027 Cross Country Marathon à Samoëns Village Samoëns
mardi 1 septembre 2026 · Village · Samoëns
Informations pratiques
Samoëns
Championnats du Monde UCI 2027 Cross Country Marathon à Samoëns
Village Base de loisirs des Lacs aux Dames en été Samoëns Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 08:00:00
fin : 2026-09-01 19:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Le 1er Septembre 2027, Samoëns Grand Massif accueille les Championnats du Monde UCI de Cross Country Marathon, une épreuve chronométrée spectaculaire disputée au cœur des Montagnes du Giffre.
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Village Base de loisirs des Lacs aux Dames en été Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com
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English : 2027 UCI World Championships Cross-Country Marathon in Samoëns
On September 1, 2027, Samoëns–Grand Massif will host the UCI Cross-Country Marathon World Championships, a spectacular time trial held in the heart of the Giffre Mountains.
L’événement Championnats du Monde UCI 2027 Cross Country Marathon à Samoëns Samoëns a été mis à jour le 2026-07-30 par Haut-Giffre Tourisme
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