Championnats du Monde UCI 2027 Cross Country Marathon à Samoëns Village Samoëns

Informations pratiques

Samoëns

Championnats du Monde UCI 2027 Cross Country Marathon à Samoëns

Village Base de loisirs des Lacs aux Dames en été Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 08:00:00

fin : 2026-09-01 19:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Le 1er Septembre 2027, Samoëns Grand Massif accueille les Championnats du Monde UCI de Cross Country Marathon, une épreuve chronométrée spectaculaire disputée au cœur des Montagnes du Giffre.

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Village Base de loisirs des Lacs aux Dames en été Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com

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English : 2027 UCI World Championships Cross-Country Marathon in Samoëns

On September 1, 2027, Samoëns–Grand Massif will host the UCI Cross-Country Marathon World Championships, a spectacular time trial held in the heart of the Giffre Mountains.

L’événement Championnats du Monde UCI 2027 Cross Country Marathon à Samoëns Samoëns a été mis à jour le 2026-07-30 par Haut-Giffre Tourisme