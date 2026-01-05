Run & Fun du Giffre Samoëns
Run & Fun du Giffre Samoëns vendredi 11 septembre 2026.
Run & Fun du Giffre
Samoëns Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-11 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
Le Run & Fun du Giffre, c’est une expérience unique pour tous les coureurs !
Ambiance festive, musique entraînante, et animations tout au long du parcours. Venez découvrir les magnifiques sentiers au Fil du Giffre tout en vous amusant !
Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English : Run & Fun du Giffre
The Run & Fun du Giffre is a unique experience for all runners!
Festive atmosphere, lively music and entertainment along the way. Come and discover the magnificent trails of the Fil du Giffre while having fun!
