Run & Fun du Giffre

Samoëns Haute-Savoie

Début : Samedi 2026-09-11 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-11

Le Run & Fun du Giffre, c’est une expérience unique pour tous les coureurs !

Ambiance festive, musique entraînante, et animations tout au long du parcours. Venez découvrir les magnifiques sentiers au Fil du Giffre tout en vous amusant !

Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

English : Run & Fun du Giffre

The Run & Fun du Giffre is a unique experience for all runners!

Festive atmosphere, lively music and entertainment along the way. Come and discover the magnificent trails of the Fil du Giffre while having fun!

L’événement Run & Fun du Giffre Samoëns a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme de Samoëns