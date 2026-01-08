Le Samoëns American Festival 2026 17ème édition (SAF) Samoëns

Le Samoëns American Festival 2026 17ème édition (SAF)

Dans les rues et sur les places de Samoëns Samoëns Haute-Savoie

Début : Vendredi 2026-06-25

fin : 2026-06-28

2026-06-25

Ce festival de 4 jours célèbre l’Amérique et tout particulièrement la country à travers des concerts de country, des stages de danses, des spectacles équestres, de l’artisanat et des animations pour toute la famille.

+33 4 50 34 40 28 infos@samoens.com

English : Samoëns American Festival 2026 17th edition (SAF)

This 4-day festival celebrates America, and especially country music, with country concerts, dance workshops, horse shows, crafts and entertainment for the whole family.

