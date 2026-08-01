Informations pratiques

Morillon

Championnats du Monde UCI 2027 Mountain Bike Enduro et E-Enduro à Morillon

Morillon village Morillon Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le 30 août 2027, Morillon Grand Massif accueille les Championnats du Monde UCI de Mountain Bike Enduro et E-Enduro, deux épreuves spectaculaires disputées sur des spéciales chronométrées au cœur des Montagnes du Giffre.

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Morillon village Morillon 74440 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 34 49 36 contact@haut-giffre-tourisme.fr

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English : 2027 UCI World Championships Mountain Bike Enduro and E-Enduro in Morillon

On August 30, 2027, Morillon–Grand Massif will host the UCI Mountain Bike Enduro and E-Enduro World Championships, two spectacular events contested on timed special stages in the heart of the Giffre Mountains.

L’événement Championnats du Monde UCI 2027 Mountain Bike Enduro et E-Enduro à Morillon Morillon a été mis à jour le 2026-07-28 par Haut-Giffre Tourisme