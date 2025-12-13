CHAMPIONNES EN MEUTE

Jaulnay Indre-et-Loire

Championnes en Meute ! est une œuvre chorégraphique qui aborde de manière puissante et artistique les questions liées aux femmes. Elle met en lumière leur combat pour l’égalité des chances, leurs émotions, leur courage et leur détermination.

En fusionnant des disciplines telles que les acrobaties et la contorsion avec la danse contemporaine et électro, la pièce offre une expérience unique, énergique, décalée et sensible. 11 .

Jaulnay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

Championesses en Meute is a choreographic work that takes a powerful, artistic approach to women?s issues. It highlights their fight for equal opportunities, their emotions, their courage and their determination.

