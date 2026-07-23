Informations pratiques

Chanaleilles

Chanaleilles en Fêtes

Le bourg Chanaleilles Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Organisé par le Comité des Fêtes de Chanaleilles.

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Le bourg Chanaleilles Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 21 85 05 solene_pontier@orange.fr

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English :

Organized by the Chanaleilles Festival Committee.

L’événement Chanaleilles en Fêtes Chanaleilles a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier