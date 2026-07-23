AGENDA · Chanaleilles
Chanaleilles en Fêtes Le bourg Chanaleilles
vendredi 14 août 2026 · Le bourg · Chanaleilles
Informations pratiques
Chanaleilles
Chanaleilles en Fêtes
Le bourg Chanaleilles Chanaleilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
Organisé par le Comité des Fêtes de Chanaleilles.
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Le bourg Chanaleilles Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 21 85 05 solene_pontier@orange.fr
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English :
Organized by the Chanaleilles Festival Committee.
L’événement Chanaleilles en Fêtes Chanaleilles a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier