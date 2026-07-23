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AGENDA · Chanaleilles

Chanaleilles en Fêtes Le bourg Chanaleilles

vendredi 14 août 2026 · Le bourg · Chanaleilles

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Le bourg
Adresse
Chanaleilles
Ville
43170 Chanaleilles
Département
Haute-Loire
Tarif

Chanaleilles

Chanaleilles en Fêtes

Le bourg Chanaleilles Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

Organisé par le Comité des Fêtes de Chanaleilles.
  .

Le bourg Chanaleilles Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 21 85 05  solene_pontier@orange.fr

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English :

Organized by the Chanaleilles Festival Committee.

L’événement Chanaleilles en Fêtes Chanaleilles a été mis à jour le 2026-07-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier