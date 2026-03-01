Changeons les règles ! place Lafayette Brioude

Changeons les règles !

place Lafayette Le Doyenné Brioude Haute-Loire

Début : 2026-03-07 09:30:00

fin : 2026-03-07 12:30:00

2026-03-07

Une mobilisation dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes Stop à la précarité menstruelle informer, échanger, agir

place Lafayette Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes communication@ville-brioude.fr

A mobilization for International Women’s Rights Day Stop menstrual insecurity: inform, exchange, act

