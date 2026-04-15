Changer de regard sur l’eau, Maison de l’Avenir, Genève

Changer de regard sur l’eau Jeudi 7 mai, 18h30 Maison de l’Avenir

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Charlène Descollonges est ingénieure hydrologue, autrice et conférencière basée en Savoie. Sa notoriété et sa visibilité médiatique sont allées en grandissant ces dernières années, à mesure que les nombreuses préoccupations liées à la ressource en eau intéressaient de plus en plus les médias, les responsables politiques, techniques et plus généralement le grand public.

Elle est également cofondatrice de l’association Pour une hydrologie régénérative, qui vise à restaurer les cycles de l’eau à l’échelle des territoires.

Son dernier ouvrage « Eaux vives – Pour une hydrologie régénérative », paru aux éditions Actes Sud en février 2026, est un manifeste qui pose les principes de l’hydrologie régénérative et nous enjoint à les mettre en application. Mettant en avant le rôle de la végétation dans les cycles de l’eau, notamment à travers la notion d’eau verte, elle prône une alliance avec le vivant, afin de rendre nos territoires plus robustes face aux dérèglements climatiques.

Les principes de l’hydrologie régénérative (ralentir, infiltrer, stocker, évapotranspirer et diversifier) sont similaires à ceux que nous mettons en avant dans le cadre de la démarche Eau en ville mais appliqués à l’ensemble des bassins versants, qu’ils soient agricoles, forestiers ou urbains.

Cette conférence, qui s’inscrit dans le cadre de la démarche Eau en Ville de l’office cantonal de l’eau, propose de (re)découvrir notre relation à l’eau à travers l’engagement indéfectible de Charlène Descollonges et est une occasion unique de rencontrer l’une des personnes de la francophonie les plus inspirantes du moment sur le sujet de l’hydrologie.

Maison de l’Avenir Rue fendt 1 Genève 1201 Grottes et Saint-Gervais Genève [{« type »: « link », « value »: « https://www.ge.ch/evenement/changer-regard-eau-conference-publique-charlene-descollonges »}]

Conférence publique de Charlène Descollonges sur l’hydrologie régénérative à la Maison de l’Avenir le jeudi 7 mai 2026 à 18h30

Etat de Genève