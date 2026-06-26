Chanoz Plage Le P’tit Chanoz Chanoz-Châtenay

Chanoz-Châtenay

Chanoz Plage

Le P’tit Chanoz 317 Rue principale Chanoz-Châtenay Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Découvrez le village sous une nouvelle facette, les pieds dans le sable. Participez aux diverses animations musicales et sportives, … qui se dérouleront tout au long du week-end !

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Le P’tit Chanoz 317 Rue principale Chanoz-Châtenay 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Discover a whole new side of the village, with your feet in the sand. Join in the various musical and sports activities… that will take place throughout the weekend!

L’événement Chanoz Plage Chanoz-Châtenay a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle