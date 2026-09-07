Chanson française avec Thomas Louise à La maison des ZAMY – 11 octobre, La maison des ZAMY, Feuquières-en-Vimeu

Informations pratiques

Chanson française avec Thomas Louise à La maison des ZAMY – 11 octobre Dimanche 11 octobre, 16h30 La maison des ZAMY Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T18:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/7949f6dd (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans l’univers chaleureux de la chanson française chez Odile, à Feuquières-en-Vimeu, le 11 octobre 2026. Thomas Louise vous invite à une soirée unique où ses mots, empreints de maux, résonneront dans l’intimité de La maison des ZAMY. Son projet « French folk song » s’inspire de la douceur et de la profondeur d’Alain Souchon pour chanter notre époque avec une sincérité désarmante. Ce moment rare est l’occasion de vivre une expérience musicale authentique, entouré d’un petit groupe de passionnés. Places limitées pour cette rencontre intimiste. 11/10/2026 La maison des ZAMY ️ Prix libre, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://url.hormur.com/7949f6dd

La maison des ZAMY Feuquières-en-Vimeu Feuquières-en-Vimeu 80210 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/7949f6dd »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/7949f6dd »}]

Chanson française intimiste avec Thomas Louise, Feuquières-en-Vimeu. Hormur Musique