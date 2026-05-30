Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chansons et madrigaux, splendeur du bel canto

Chansons et madrigaux, splendeur du bel canto

Chansons et madrigaux, splendeur du bel canto lundi 15 juin 2026.

Département : Paris

Début : lundi 15 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Présentation de l‘Atelier polyphonie renaissance et la classe de chant baroque de Julie Hassler, accompagnée au clavecin par Thierry Schorr.

Une présentation de l’Atelier polyphonie renaissance et la classe de chant du Conservatoire Charles Munch
Le lundi 15 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T19:30:00+02:00_2026-06-15T21:00:00+02:00

 
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire