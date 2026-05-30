Chansons et madrigaux, splendeur du bel canto

Présentation de l‘Atelier polyphonie renaissance et la classe de chant baroque de Julie Hassler, accompagnée au clavecin par Thierry Schorr.

Une présentation de l’Atelier polyphonie renaissance et la classe de chant du Conservatoire Charles Munch

Le lundi 15 juin 2026

de 19h30 à 21h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-15T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-16T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-15T19:30:00+02:00_2026-06-15T21:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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