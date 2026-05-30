Chansons et madrigaux, splendeur du bel canto
Chansons et madrigaux, splendeur du bel canto lundi 15 juin 2026.
Présentation de l‘Atelier polyphonie renaissance et la classe de chant baroque de Julie Hassler, accompagnée au clavecin par Thierry Schorr.
Une présentation de l’Atelier polyphonie renaissance et la classe de chant du Conservatoire Charles Munch
Le lundi 15 juin 2026
de 19h30 à 21h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-15T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-16T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-15T19:30:00+02:00_2026-06-15T21:00:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr