Chant au verger Desserte des mûriers Chagny

Chagny

Chant au verger

Desserte des mûriers Culture au jardin Chagny Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Vous avez toujours pensé que vous chantiez comme une casserole? … (Vous avez déjà entendu une casserole chanter ??)

Vous pensez savoir tout du chant ? … (et aussi fait le tour de(s) chant(s) ?)

Alors nous vous invitons à découvrir et expérimenter le chant sous différentes formes avec plusieurs ateliers découvertes …. et Bœuf à la fin… ? .

Desserte des mûriers Culture au jardin Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 32 64 70 cultureaujardin71@gmail.com

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English : Chant au verger

L’événement Chant au verger Chagny a été mis à jour le 2026-06-01 par ENERGY CITIES