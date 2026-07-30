Informations pratiques

Saint-Palais-sur-Mer

Chant de Bretagne d’hier et d’aujourd’hui, Gwerz & kan Breizh

Eglise Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Concert de chants sacrés et populaires, en français ou en breton, en solo ou en duo.

Un voyage de 10 siècles dans la tradition populaire orale de Bretagne, avec des complaintes anciennes et des chants poétiques contemporains.

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Eglise Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00

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English :

Concert of sacred and popular songs, in French or Breton, solo or duo.

A 10-century journey through the popular oral tradition of Brittany, with ancient laments and contemporary poetic songs.

L’événement Chant de Bretagne d’hier et d’aujourd’hui, Gwerz & kan Breizh Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique