Projection Danse Ecole joie Cinéma Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer
lundi 3 août 2026 · Cinéma Michel Legrand · Saint-Palais-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Palais-sur-Mer
Projection Danse Ecole joie
Cinéma Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Projection Danse Ecole Joie pour les 30 ans de la Swinging Cie de Royan.
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Cinéma Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Ecole Joie Dance Performance to Celebrate the 30th Anniversary of the Swinging Cie de Royan.
L’événement Projection Danse Ecole joie Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique
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