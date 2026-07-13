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AGENDA · Saint-Palais-sur-Mer

Projection Danse Ecole joie Cinéma Michel Legrand Saint-Palais-sur-Mer

lundi 3 août 2026 · Cinéma Michel Legrand · Saint-Palais-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Cinéma Michel Legrand
Adresse
13 rue du Logis Vert
Ville
17420 Saint-Palais-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Palais-sur-Mer

Projection Danse Ecole joie

Cinéma Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:00:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Projection Danse Ecole Joie pour les 30 ans de la Swinging Cie de Royan.
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Cinéma Michel Legrand 13 rue du Logis Vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 

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English :

Ecole Joie Dance Performance to Celebrate the 30th Anniversary of the Swinging Cie de Royan.

L’événement Projection Danse Ecole joie Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par Royan Atlantique

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